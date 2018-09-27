Росгвардейцы будут эвакуировать суда в районе Крымского моста

Госдумма приняла новый закон, касающийся охраны территории Керченского пролива. Теперь Росгвардия имеет право не только проверять суда, но также и эвакуировать нарушителей.

«Речь идет о предоставлении Росгвардии полномочий по охране Крымского моста и Керченского пролива. Данной поправкой мы расширяем полномочия морской бригады войск национальной гвардии, специально созданной для охраны данного объекта», — сказал информационной группе Интерфакс председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий ПИСКАРЕВ.

Напомним, что ранее центральный орган управления Войсками национальной гвардии не имел права для задержания судов.

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Теперь росгвардейцы смогут задерживать в Керченском проливе иностранные суда-нарушители, сопровождать их в порты и производить процессуальное оформление правонарушений.

«Ввиду той напряженной обстановки, которая сохраняется в регионе, данная норма представляется особенно важной», — добавил ПИСКАРЕВ.

Автор: Елизавета Недоступ

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