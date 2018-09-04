Российские пограничники задержали в Чёрное море украинское рыболовецкое судно

Украинское рыболовецкое судно задержано представителями российской пограничной службы в акватории Чёрного моря.

Украинское рыболовецкое судно «ЯОД-2105» задержано российскими пограничниками в Чёрном море. Об этом сообщило Крымскому информационному агентству курирующее Крым управление Национальной полиции Украины.

«Поступило сообщение от руководства Азово-Черноморского регионального управления государственной пограничной службы Украины о задержании 28 августа 2018 года представителями пограничного управления ФСБ по Республике Крым в акватории Черного моря украинского рыболовецкого судна «ЯОД-2105» и членов его команды», – говорится в сообщении.

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Утверждается, что сейчас четверо украинских моряков содержатся на пограничной заставе Севастополя. Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное производство по факту задержания судна.

Напоминаем, что ранее украинские пограничники захватили, а затем арестовали крымское рыболовецкое судно «Норд» в нейтральных водах Азовского моря. По решению суда девять из десяти членов экипажа сейнера «Норд» были оштрафованы. Десятый член экипажа – капитан Владимир ГОРБЕНКО – был арестован.

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