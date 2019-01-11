Россия допускает возможность обмена украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Москва может в этом году обменять украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, на россиян, которые находятся в заключении в Украине. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на российский высокопоставленный дипломатический источник.

Собеседники в украинских правительственных и парламентских кругах подтвердили в беседе с «Известиями», что обмен, скорее всего, состоится после президентских выборов в стране. В Госдуме заверили: процесс обмена начнется только после оглашения приговора украинским морякам.

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«Многое зависит от украинской стороны, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности. Тем не менее надо понимать, что сейчас обменять украинских моряков невозможно. Они не военнопленные, как пытается их выставить Киев. А значит, надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене. В украинских тюрьмах сидит достаточно много россиян, которых надо вызволять. Однако до выборов в Украине это вряд ли возможно, поскольку Петр ПОРОШЕНКО тут же начнет выдавать это за свою победу», — заявил собеседник.

Как отметили в беседе с «Известиями» источники в украинских правительственных и парламентских кругах, для Киева возвращение задержанных моряков является одним из главных внешнеполитических приоритетов

«Мы хотим, чтобы ребята как можно раньше вернулись домой. У нас есть кого предложить России для обмена, и об этом недавно говорил наш генеральный прокурор Юрий ЛУЦЕНКО. Понятно, что до президентских выборов обмен вряд ли состоится. Поэтому ситуация, скорее всего, решится уже после марта», — заявляют украинские политики.

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Президент России Владимир ПУТИН в конце прошлого года заявил, что вопрос о дальнейшей судьбе украинских моряков можно будет обсуждать только после вынесения приговоров по их делу.

«Обмен заключенными и задержанными лицами между Россией и Украиной в обозримом будущем вполне реален», — уверен также председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид КАЛАШНИКОВ.

Напомним, что Россия 25 ноября задержала три украинских судна ВМС, которые незаконно вошли в территориальные воды РФ. Граждане соседней страны арестованы по решению судов Симферополя и Керчи на время предварительного следствия. В настоящий момент 21 моряк находится в СИЗО «Лефортово», трое раненных при задержании — в медицинском блоке следственного изолятора «Матросская Тишина».