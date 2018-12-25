Россия расширила список санкций против Украины

Правительство РФ расширило список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых применяются ответные санкции. Об этом проинформировал Крыминформ, со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.

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«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», – написал Медведев в своем в своем аккаунте в Twitter.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов пояснил, что сейчас киевский режим ведет себя агрессивно по отношению к России, и необходимость в таких ограничительных мерах есть.

«Конечно, печально, что приходится применять подобные меры во взаимоотношениях с братским народом. Но, учитывая, что киевский режим всё более агрессивно ведёт себя по отношению к России, нарушаются права российских компаний, которые действуют на Украине, их работа практически сведена на нет, приходится применять такие ограничительные меры», – цитирует телеканал RT Морозова.

По его словам, в межгосударственных отношениях принята практика зеркального реагирования на введение недружественных мер. Морозов напомнил, что Россия не начинала эту практику, а только отвечает на «недружественную политику» Украины.