Россиян рассмешил предвыборный плакат президента Украины с изображением Путина

Предвыборный плакат нынешнего президента Украины, который решил баллотироваться на второй срок, рассмешил официального представителя Министерства иностранных дел России Марию ЗАХАРОВУ. Соответствующий пост она выложила на своей странице в социальной сети «Facebook».

«На мероприятии по выдвижению ПОРОШЕНКО в президенты зал украшал фотоколлаж с подписью «Либо Порошенко, либо Путин». А ПУТИН в курсе, что его на Украине могут вместо ПОРОШЕНКО выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени?» — подписала изображение ЗАХАРОВА, сопроводив сообщение большим количеством смайлов.

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Петр ПОРОШЕНКО заявил о намерении баллотироваться на второй срок в Киеве на мероприятии «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем».

Голосование в Украине назначено на 31 марта.