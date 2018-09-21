Розыск: Полиция разыскивает без вести пропавшего Кузмина Леонида

Полицией г. Керчи устанавливается местонахождение без вести пропавшего 58-летнего местного жителя Кузмина Леонида, который 2 сентября 2018 года ушел из дома и не вернулся, с 15 сентября т.г. перестал отвечать на телефонные звонки. В настоящем времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид около 55 лет, рост 185 см, плотного телосложения, волос русы с проседью на висках, глаза серо-голубые, на обратной стороне запястья армейская татуировка с изображением морской тематики.

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Был одет: джинсовые бриджи сине-голубого цвета, футболка темно-синего цвета со вставками светло-голубого цвета в районе плеч и надписью на груди «TXC», кепка темно-красного цвета с надписью на лицевой стороне «YMCMB». При себе имел документы и мобильный телефон неизвестной марки.

Просьба ко всем, кто имеет информацию о нахождении без вести пропавшего незамедлительно сообщить в дежурную часть УМВД России по г. Керчи по тел 102 или в ОУР УМВД России по г. Керчи по тел. +79788258013.

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