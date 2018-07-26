Рубрика «Сам себе репортер»: меняем новости на деньги

КерчьИНФО запускает новую рубрику – «Сам себе репортер».

Это проект, который позволит всем желающим испытать себя в роли стрингера или просто получить денежное вознаграждение за предоставленную новость.

Если вы стали свидетелем интересного события или происшествия — спешите снять это на видео или сделать фото. Отправляйте материал на почту admin@kerchinfo.com и получите денежное вознаграждение от 50 до 1 000 рублей. Способ оплаты — по согласованию. Мы можем пополнить вам мобильный счет, отправить деньги на карту или отдать наличными.

Читайте: Новая рубрика «КЕРЧЬ И КЕРЧАНЕ» на сайте КерчьИНФО

Оплата гарантируется! Стоимость предоставленного материала определятся редакцией.

Интересно? Тогда ознакомься с условиями.

Оплате подлежать фото и видео материалы , которые будут опубликованы на сайте КерчьИНФО и в наших группах в социальных сетях. Это могут быть ДТП, ЧП, интересные, курьезные, забавные и даже абсурдные городские события, необычные явления природы. Не забудьте приложить краткое описание ситуации (Что? Где? Когда?).

Если ваш материал принят, его последующая публикация подтверждена редакцией, произведена оплата — вы теряете авторские права на материал и он не может быть опубликован на других ресурсах без логотипов КерчьИНФО и ссылки на сайт.

В случае, если материал публикуется на других ресурсах вопреки установленных правил — автор материала попадает в черный список.

Публикуя материалы в рамках рубрики «Сам себе репортер», мы указываем имя автора по его желанию.

Внимание.Стартует новая рубрика уже сегодня! Новости принимаются круглосуточно!!!

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