Рубрика «Сам себе репортер»: меняем новости на деньги

КерчьИНФО запускает новую рубрику – «Сам себе репортер».
Это проект, который позволит всем желающим испытать себя в роли стрингера или просто получить денежное вознаграждение за предоставленную новость.
Если вы стали свидетелем интересного события или происшествия — спешите снять это на видео или сделать фото. Отправляйте материал на почту admin@kerchinfo.com и получите денежное вознаграждение от 50 до 1 000 рублей. Способ оплаты — по согласованию. Мы можем пополнить вам мобильный счет, отправить деньги на карту или отдать наличными.
Читайте: Новая рубрика «КЕРЧЬ И КЕРЧАНЕ» на сайте КерчьИНФО
Оплата гарантируется! Стоимость предоставленного материала определятся редакцией.
Интересно? Тогда ознакомься с условиями.
Оплате подлежать фото и видео материалы , которые будут опубликованы на сайте КерчьИНФО и в наших группах в социальных сетях. Это могут быть ДТП, ЧП, интересные, курьезные, забавные и даже абсурдные городские события, необычные явления природы. Не забудьте приложить краткое описание ситуации (Что? Где? Когда?).
Если ваш материал принят, его последующая публикация подтверждена редакцией, произведена оплата — вы теряете авторские права на материал и он не может быть опубликован на других ресурсах без логотипов КерчьИНФО и ссылки на сайт.
В случае, если материал публикуется на других ресурсах вопреки установленных правил — автор материала попадает в черный список.
Публикуя материалы в рамках рубрики «Сам себе репортер», мы указываем имя автора по его желанию.
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