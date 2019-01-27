Руины древнейшего города России разрушаются?

В социальных сетях появились фотографии, на котором изображены руины античного Пантикапея, оцепленные красно-белой сигнальной лентой из-за угрозы обрушения.

Судя по фотографиям, проход на участок запрещен.

Пантикапей — это столица Боспорского государства. Он является самым древним городом Крыма и одним из древнейших городов Европы. Руины древнегреческого города, которые располагаются на горе Митридат, вызывают живой интерес как у ученых, так и у туристов, приезжающих часто только ради того, чтобы увидеть их собственными глазами. Это одна из самых известных и посещаемых достопримечательностей в Керчи, потеря которой для города может стать настоящим горем.

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«Кто знает что это? И здесь устраивали массовые представления с детьми? Бетонная глыба, что наверху известняковых колон, весит больше тонны… Счастье, что это произошло не летом! Или же это фейк?» — пишут в социальных сетях обеспокоенные керчане.

Журналисты КерчьИНФО выясняют достоверность информации. Следите за дальнейшем развитием событий вместе с нами.

Фото взято из социальных сетей