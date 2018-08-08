Руководители торгового комплекса в Керчи украли 19 млн рублей

Суд вынес приговор бывшим руководителям керченского торгового комплекса «Центральный». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«Керченский городской суд вынес приговор в отношении бывших руководителей торгового комплекса «Центральный». Установлено, что бывшие начальник и старший администратор торгового комплекса на протяжении года ежедневно присваивали часть выручки, взимаемой контролерами с предпринимателей, торгующих на городском рынке, в результате чего муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму более 19 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
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