Руководители торгового комплекса в Керчи украли 19 млн рублей

Суд вынес приговор бывшим руководителям керченского торгового комплекса «Центральный». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Керченский городской суд вынес приговор в отношении бывших руководителей торгового комплекса «Центральный». Установлено, что бывшие начальник и старший администратор торгового комплекса на протяжении года ежедневно присваивали часть выручки, взимаемой контролерами с предпринимателей, торгующих на городском рынке, в результате чего муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму более 19 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

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Экс-начальнику торгового комплекса как организатору преступления назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, старшему администратору — 4 года лишения свободы условно. Кроме того, обоим суд запретил в течение трех лет занимать должности в государственных и муниципальных органах.

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