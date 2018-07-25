Министр транспорта проинспектировал транспортные стройки Крыма и Тамани

24 июля министр транспорта России Евгений Дитрих совершил рабочую поездку в Крым и Тамань и ознакомился с тем, как идет реализация ключевых инфраструктурных проектов, обеспечивающих транспортную связь как на самом полуострове, так и с Краснодарским краем.

В поездке его сопровождали профильные заместители Алан Лушников и Николай Захряпин, руководители подведомственных федеральных агентств, представители органов власти Краснодарского края и Республики Крым, участники проектов от служб заказчиков и подрядчиков. Министр провел совещание, посвященное строительству железнодорожной части Крымского моста и подходов к нему, эксплуатации автодорожной части Крымского моста и планам по развитию автомобильных дорог Крыма. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации.

Стройка железнодорожной части моста сейчас находится на пике. Готовность основных конструктивов этой части моста оценивается более чем в 80 %.

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Автодорожная часть Крымского моста сдана со значительным опережением графика. С 16 мая 2018 года в Крым и обратно по мосту проехали уже более 1,2 млн транспортных средств. При этом с начала курортного сезона отмечается стремительный рост трафика. С начала июля интенсивность выросла почти на 45 % в сравнении с июнем и составляет в среднем более 23 тысяч автомобилей ежесуточно в обе стороны.

Этот летний сезон стал особенно сложным для дорожников Крыма. После открытия моста автомобильный поток на курорты полуостров увеличился в разы по сравнению с 2017 годом. За 2,5 месяца мостом воспользовалось столько же легковых автомобилей и автобусов, сколько перевезла Керченская паромная переправа за весь 2017 год. Этот трафик лег в первую очередь на дорогу Керчь – Симферополь, где сейчас идет строительство новой трассы «Таврида». По этим объективным причинам полной ликвидации заторов на крымских дорогах можно ожидать только после завершения курортного сезона 2018 года.

В краткосрочной перспективе нагрузка на маршруте Керчь – Симферополь будет снижена после открытия движения по «Тавриде» в 2-полосном исполнении в декабре этого года. В том числе до конца 2018 года планируется открыть движение по 10 новым транспортным развязкам. Запуск первой очереди «Тавриды» и развязок позволит снять транспортную напряженность в районе Феодосии, где пробки формируются из-за перегруженности существующей автодороги «Керчь – Феодосия – Симферополь» при проезде поселков Приморское и Береговое. Начало движения по «Тавриде» позволит также значительно уменьшить количество автомобилей в районе Старого Крыма, Белогорска и подъезда к Симферополю.

В настоящее время общая готовность «Тавриды» составляет 35 %. На первой очереди строительства от Керчи до Симферополя (190 км) уложено почти 100 км асфальтобетона в 2-полосном исполнении. На второй очереди строительства от Керчи до Севастополя – более 40 км в 2-полосном исполнении.

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Сейчас укладка асфальтобетона на «Тавриде» ведется в два слоя. Финишный слой щебеночно-мастичного асфальтобетона на всех 250,7 км трассы будет выполнен в 2020 году перед вводом объекта в эксплуатацию. Тогда движение будет открыто по всей трассе от Керчи до Севастополя в 4-полосном исполнении.

Финишный слой на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Крыма дорожники планируют выполнить после завершения нынешнего курортного сезона. Движение на этом участке протяженностью 8,6 км было открыто в рабочем режиме. С 1 сентября генподрядчик проекта приступит к работам по укладке завершающего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона, после чего на автоподходе будет нанесена постоянная разметка термопластиком. Все работы будут завершены к 30 сентября до планируемого пуска большегрузного транспорта по Крымскому мосту.

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Долгосрочная перспектива развития крымских дорог рассчитана на 2018-2024 годы. Проект Концепции развития автодорожной сети полуострова разработан Госкомитетом дорожного хозяйства Республики Крым. Он предусматривает поэтапное приведение в нормативное состояние основных трасс, формирующих каркас дорожной сети Крыма, повышение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП, а также повышение сохранности автодорог. Предполагается, что в 2024 году в нормативное состояние будут приведены 83,6 % протяженности региональных дорог (при 22 % в 2018 году), 50 % межмуниципальных дорог (при 20 % в 2018 году), 30 % местных дорог (при 18 % в 2018 году). Кроме того, в 3,5 раза снизится смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.

Совершенствование структуры дорожной сети Крыма также предусматривает передачу в 2019–2020 годах в сеть федеральных автодорог крымских маршрутов общей протяженностью около 1200 км. Одновременно в сеть региональных дорог перейдут около 2000 км местных дорог.

Трасса А-290 «Новороссийск – Керчь» — одна из федеральных дорог, на которую приходится основная нагрузка при движении в Крым на территории Краснодарского края. Этот дальний подход к Крымскому мосту одновременно служит и трассой к портам, городам и станицам Кубани, расположенным на побережье Азовского и Черного морей. Росавтодор работает над приведением ее в нормативное состояние и в соответствие с уровнем перспективной загрузки. Протяженность А-290 составляет 143 км, при этом только пятая ее часть – это 4-полосные участки, еще треть пути – 3-полосная дорога, остальной – 2 полосы движения. По планам Росавтодора, до 2022 года автодорога практически на всем протяжении будет доведена до параметров IБ и IВ категории с 4 полосами движения. Капитальный ремонт и реконструкция А-290 запланирован за счет доведенных Росавтодору лимитов, без привлечения дополнительных средств.

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При движении в Крым со стороны Краснодара наиболее комфортным маршрутом в долгосрочной перспективе должна стать дорога через Славянск-на-Кубани – Темрюк – хутор Белый. До сих пор это была региональная трасса. Сейчас завершается процедура ее передачи в федеральную собственность. Общая протяженность этого маршрута – 150 км, из которых только пятая часть – участки от 4 полос, остальные – 2-3-полосная дорога. Приняв трассу на содержание, федеральные дорожники планируют до 2020 года провести необходимые мероприятия для обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения: выполнить работы по устройству слоев износа, устранению колейности, локальной ямочности. Перспективное развитие маршрута предусмотрено на 2020-2025 годы. Предварительно Росавтодор планирует доведение дороги до I технической категории и строительство около 50 км обходов населенных пунктов, что позволит полностью устранить риски образования заторов на этом маршруте в пиковые летние периоды.

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