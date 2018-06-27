Руководство МВД Крыма оценило работу керченских полицейских

Вчера в Керчь с рабочим визитом приехал врио министра внутренних дел по Республике Крым генерал-майора полиции Павел КАРАНДА. Об этом сообщает пресс-служба МВД РК.

В ходе визита в плановом порядке была проверена деятельность керченского органа внутренних дел. Руководитель ведомства ознакомился со служебной документацией, условиями несения службы сотрудниками, а также условиями содержания подозреваемых и обвиняемых.

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Особое внимание было уделено оценке полноты и качества работы с гражданами, а также соблюдению служебной дисциплины и законности личным составом.

Врио министра внутренних дел по Республике Крым генерал-майора полиции Павел КАРАНДА определил имеющиеся недостатки и дал конкретные поручения, направленные на оптимизацию служебной деятельности личного состава.

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