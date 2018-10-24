Рухнувшую часть Крымского моста подняли из воды

Съехавший блок железнодорожной части Крымского моста подняли из воды.

«Строители извлекли из воды съехавший блок железнодорожного пролета Крымского моста. Металлический элемент пролёта на прошлой неделе был разрезан на пять частей, поднят плавкраном и вывезен на складскую площадку на острове. В ближайшее время ожидается поставка заводом-производителем новой металлоконструкции», — сообщают в пресс-центре «Крымский мост» журналистам Крыминформ.

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Напомним, в начале октября при строительства железнодорожной части Крымского моста произошло ЧП. Блок пролета съехал в море. Руководители «стройки века» не посчитали это значимым и уверили, что на сроки это происшествие никак не повлияет. Главное, что никто из строителей не пострадал.

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