Рыбный корпус в Керчи будут ремонтировать два месяца

С сегодняшнего дня часть рыбного корпуса будет закрыта на два месяца.

Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» Роман Александрович БОБРОВ ранее сообщил, что планируется масштабная реконструкция рынков Керчи.

С сегодняшнего дня началась реконструкция рыбного корпуса, поэтому часть здания, в котором во все времена продавали рыбу, на некоторое время будет закрыта.

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Роман Александрович сообщил, что сегодня происходит перезаключение договоров с предпринимателями, которые работали в той части рыбного корпуса, которая закрыта на ремонт, а также вынос оборудования. Директор предприятия надеется, что уже сегодня рабочие закончат подготовку, чтобы к завтрашнему утру начать ремонт.

Через неделю уже планируется прокладка новой канализации, после чего и всех запланированных работ. Объем работы достаточно большой, однако строительная компания обещает выполнить ремонт в течении двух месяцев.

Параллельно предприятие согласовывает большую сделку на закупку холодильного оборудования для рыбного корпуса. В нём планируется поставить холодильные столы, водогенератор, холодильные витрины.

«Чтобы после ремонта рыбный корпус привлекал покупателей и стал ещё и современным, туда закупаются холодильные столы, водогенератор, холодильные витрины. Когда выкладка товара будет осуществляться на лед — это уже совсем другой уровень».

Ранее Роман Александрович сообщил, что в рыбном корпусе наблюдаются существенные проблемы с пожарной безопасностью. Стены, ушитые пластиком, не соответствуют пожарным требованиям. Поэтому предприятие планирует также обложить плиткой стены корпуса.

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