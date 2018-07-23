Рыбохозяйственный совет создан при правительстве в Крыму

Недавно в Крыму был создан Рыбохозяйственный совет. Предполагается, что он будет координировать и взаимодействовать с разными органами государственной власти Республики Крым. Постановление о создании было принято на заседании Совета министров Республики Крым.

Председателем в совете является вице-премьер Республики Крым Юрий ГОЦАНЮК.

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«Основной целью деятельности Совета является координация взаимодействия органов государственной власти Республики Крым, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в РК, научно-исследовательских организаций, юридических и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного товарного рыбоводства, рационального использования, воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов в сфере аквакультуры, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на территории РК», — говорится в документе.

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