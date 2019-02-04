РЖД перенесет подъездные пути к Крымскому мосту по просьбе керченского музея

Железнодорожные пути к Крымскому мосту будут перенесены южнее для того, чтобы сохранить античную усадьбу близ Керчи. Об этом сообщила агентству ТАСС и.о. гендиректора Восточно-Крымского историко-культурного заповедника Наталья БЫКОВСКАЯ.

«Нам удалось договориться с «Российскими железными дорогами» о переносе трассы на 150 южнее, что позволит сохранить неисследованные участки античного комплекса», — цитирует БЫКОВСКУЮ информационного агентство.

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Напомним, что осенью 2018 года ученые-археологи РАН обнаружили в районе Керчи древнегреческое поселение, которое по оценкам историков вероятней всего принадлежало боспорским царям или знатному аристократу.

По предварительной информации поселение под названием Манитра относится к периоду расцвета Боспорского царства и датируется приблизительно 4-3 веком до н.э.

Также в беседе с журналистами ТАСС Наталья БЫКОВСКАЯ отметила, что на месте усадьбы Манитра планируется создать музей, в котором будет открыт отдельный выставочный зал, экспозиции которого будут отображать моменты строительства железнодорожной магистрали к Крымскому Мосту.