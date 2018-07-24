С 1 августа измениться схема движения на участке дороги от Батального до Первомайского

В целях увеличения пропускной способности и проведением дорожных работ с 1 августа 2018 года будет изменена схема движения на участке дороги Батальное – Феодосия – Первомайское.
На данном участке дороги с 1 августа также вводится ограничение движения грузовых транспортных средств с 10:00 до 22:00.
Объезд участка возможен по маршруту Соляное – Каменское – Владиславовка.
Также с 1 августа будет изменена схема организации дорожного движения в Феодосии на пересечении улицы Симферопольское шоссе с улицей Боевой,
улицы Керченское шоссе с улицей Геологической
и улицы Керченское шоссе с улицей Федько в районе железнодорожного переезда.