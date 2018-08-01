С 1 августа «Крымавтотранс» возобновило покупки билетов онлайн

Для гостей и жителей Крыма с 1 августа будет доступна услуга продажи билетов в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба ГУП РК «Крымавтотранс».
Предприятие «Крымавтотранс» запустило Интернет-ресурс для онлайн покупки проездных билетов на регулярные рейсовые автобусы, следующие по Крыму и за его пределы. Теперь каждый желающий сможет удаленно, в комфортных условиях приобрести билет в любом направлении.
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На данном ресурсе также доступно актуальное расписание, которое постоянно обновляется. Ресурс уже доступен в сети Интернет. Оплата билетов возможна банковскими картами системы МИР, а также международными системами Visa и MasterCard.