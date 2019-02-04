С 1 февраля изменились размеры детских пособий в Крыму

Какую сумму составят пособия при рождении, по беременности и уходу за ребенком, с 1 февраля 2019 года?

Департамент труда и социальной защиты населения информирует, что в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 24.01.2019 года № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» коэффициент составляет 1, 043. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Керчи.

Утверждены размеры пособий на детей.

Пособия при рождении, по беременности и уходу за ребенком

— единовременное пособие при рождении либо при передаче ребенка в семью — 17 479, 73 рублей;

— ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет:

за первым ребенком — 3 277, 45 рублей;

за вторым и последующим — 6 554, 89 рублей;

— единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские организациях в ранние сроки беременности — 655, 49 рублей;

Читайте: Детские пособия в Крыму в 2019 году

— пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и лицензированию — 655, 49 рублей;

— ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка, которая устанавливается в размере величины прожиточного минимума на ребенка, установленного Советом министров Республики Крым на III квартал предыдущего финансового года — 10 509 рублей.

Пособия на детей военнослужащих

— единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву — 27 680, 97 рублей;

— ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву — 11 863, 27 рублей.