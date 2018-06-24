С 1 июля в Крыму поднимется цена на природный газ

С 1 июля в Крыму произойдет рост цен на природный газ. Повышение стоимости не превысит 6%. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по ценам и тарифам РК.

Рост цен обусловлен повышением ФАС России оптовых цен на газ, реализуемый потребителям Республики Крым и Севастополя, — с 1 июля оптовые цены на газ для населения повысятся на 8%, для предприятий ТЭК — на 4%.

При этом повышение с 1 июля 2018 года розничной цены на природный газ для населения в пределах объема потребления до 3500 куб. м. в год составит не более 6%, а стоимость газа при потреблении свыше 3500 куб. м. в год увеличится всего на 0,8% за счет увеличения тарифов на транспортировку газа и сбытовую надбавку для ГУП РК «Крымгазсети».

Читайте: С 1 июля в Крыму увеличатся тарифы на электроэнергию

Розничная цена для населения в пределах 3500 куб.м. газа в год повысится с 4 201,7 до 4 451,63, а свыше 3500 куб.м. газа в год — с 8 420,3 до 8 483,81.

При этом стоимость газа на отопление и выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах возрастет с 7 537,5 до 7 827,61.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.