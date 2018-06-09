С 1 июля в Крыму увеличатся тарифы на электроэнергию

С 1 июля в Крыму увеличатся тарифы на электроэнергию. Об этом пишет издание Крыминформ со ссылкой на коммерческого директора ГУП РК «Крымэнерго» Валерий СЕРГЕЕВА.

Валерий СЕРГЕЕВ рассказал, что повышение стоимости электроэнергии ожидает как физических, так и юридических лиц.

Однако если для населения будущий тариф уже известен, то точный тариф для юридических лиц станет известен только после 10 июня.

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«Повышение будет однозначно. У нас трехступенчатая оплата электроэнергии. Первая ступень до 150 кВт, цена будет составлять 2,70 рублей за кВт. Свыше 150 до 800 кВт – 3,38 рублей и свыше 800 кВт цена останется такой же — 4,95 рублей. В сельской местности до 150 кВт цена будет составлять 2,54 рублей, свыше 150 до 800 кВт поднимется до 3,13 рублей, а свыше 800 кВт стоимость не изменится- 4,95 рублей», — уточнил он.

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