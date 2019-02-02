С 1 марта в Крыму подорожает интернет

В Крыму может увеличиться стоимость услуг интернет-провайдеров. Об этом сообщает министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей ЗЫРЯНОВ.

Провайдеры на своих информационных ресурсах обязаны сообщить подробную структуру повышения тарифа, чтобы абонент знал конечную обоснованную плату за данную услугу. При этом, контролирующие ведомства будут проверять обоснованность повышения цен на услуги интернет-провайдеров.

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«Основные магистральщики ООО «Миранда-медиа» и ООО «Южные магистральные линии связи» повышают интернет-трафик на 25%. При этом все провайдеры отмечали, что цена на интернет-услуги не повышалась с 2015 года. Растут цены на горюче-смазочные материалы, электроопоры, канализационные каналы и т. д. Так, в городе цена может увеличиться на 30%, в селе – на 35%. До 1 марта должны быть известны окончательные тарифы», – говорит ЗЫРЯНОВ.

Кроме того, в Крыму рассматривают возможность введения льготного тарифа для сельской местности.