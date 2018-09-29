С 1 октября по Крымскому мосту смогут ездить грузовые автомобили

В понедельник, 1 октября, в 00:00 снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».

Движение всех типов транспорта будет осуществляться в соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей проезд по федеральным трассам общего пользования.

Обеспечение транспортной безопасности предусмотрено по действующей с мая 2018 года схеме – в пунктах досмотра на таманском и керченском берегу. Досмотр осуществляется согласно требованиям постановления Правительства РФ от 14.09.2016 № 924.

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Напомним, что временное ограничение движения транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 3,5 тонн, было введено на автодорожных подходах к Крымскому мосту как со стороны Тамани, так и со стороны Крыма. Ограничения были связаны с поэтапным запуском движения на этих участках трассы и необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона. Исключения предусматривались для грузового транспорта строителей Крымского моста и трассы «Таврида».

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