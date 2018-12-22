С 1 января изменится схема вывоза мусора в Керчи

С 1 января 2019 года согласно федеральному закону обязанность по вывозу мусора с территории Керчи будет возложена на регионального оператора ГУП РК «Крымэкоресурсы».

Региональный оператор вправе как самостоятельно оказывать полный комплекс услуг, так и привлекать к этой деятельности предприятия, имеющие соответствующие лицензии. При этом вся ответственность за выполнение обязанностей по сбору-вывозу отходов лежит на региональном операторе. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

«Ожидается, что с 1 января в Керчи на основании договора субподряда с «Крымэкоресурсы» вывозить мусор будет МУП «ЖилсервисКерчь». В настоящее время региональному оператору передается база данных керченских абонентов», — пишет БОРОЗДИН. Максимум через неделю работа будет налажена. Читайте: Почему в Аршинцево не вывозят мусор? (ФОТО) На официальном сайте ГУП РК «Крымэкоресурсы» размещена информация о том, что по итогам рассмотрения экспертного заключения принято решение об установлении тарифов на период с 1 января по 31 декабря 2019 года на услуги предприятия в размере 383,83 руб./куб. м с учетом НДС. К тому же, если сейчас деньги взымаются из расчета площади занимаемого жилья, то с первого января 2019 года плата будет взиматься исходя из количества человек, зарегистрированных в квартире или частном доме. Потребители будут платить по этим единым тарифам с учетом нормативов накопления ТКО, утвержденным правительством Крыма. Важно, что с нового года мусор будет вывозиться на полигон в пгт. Ленино, что позволит рекультивировать Керченский полигон. Уже в апреле ожидаем финансирования из федерального бюджета на первый этап этих работ.