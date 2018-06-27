С 2014 года по «единому» билету в Крым перевезено 1,5 млн пассажиров

С 2014 года по «единому» билету в Крым и обратном направлении перевезено 1,5 млн пассажиров. 26 июня в Севастополе встретили юбилейного пассажира – жителя Самары Василия Кашкина, который приехал с супругой Ниной на отдых в Крым, об этом сообщает пресс-служба Единой транспортной дирекции.

Василий Александрович — железнодорожник, и о «едином» билете знает не понаслышке, но сам воспользовался данной услугой впервые. Супруги Кашкины поездкой остались довольны: поездом до Анапы, а далее без утомительных пересадок и ожиданий автобусом до Севастополя.

Заместитель генерального директора АНО «ЕТД» Данил Иванов на добрую память о знаменательной поездке вручил паре сувениры, Карту гостя Крыма и Севастополя и пожелал отличного отдыха и ярких впечатлений.

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Напомним, перевозки по «единому» билету в Крым и обратном направлении осуществляются с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы. Кроме того АНО «ЕТД» организует перевозки в Республику Абхазия с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера через аэропорт Сочи.

Оформить «единый» билет в Крым и Абхазию можно при оформлении железнодорожного билета в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), а также на сайте ОАО «РЖД» за 90 суток до планируемой даты поездки.

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«Единый» билет с использованием авиационного транспорта в рамках проекта Fly&Bus, который АНО «ЕТД» реализует с пересадкой в автобусы из нового терминала аэропорта Симферополя и международного аэропорта Анапы (Витязево) в города и санатории Крыма, можно приобрести одновременно с оформлением авиабилета на сайтах авиакомпаний и в агентских сетях по продаже авиабилетов, а также по прилету в кассах при предоставлении авиабилета.

В курортном сезоне 2018 года «единым» билетом планируют воспользоваться более 300 тысяч пассажиров. На сегодняшний день с глубиной продажи до 30 сентября оформлено 304 тысячи 934 проездных документов.

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