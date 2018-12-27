С 2019 года маршрутка №1 в Керчи будет ходить чаще

Администрация Керчи развеивает слухи насчет маршрута №1 «Автовокзал — Порт Крым».

Изначально маршрут № 1 был призван соединить между собой паромную переправу и автовокзал. Транспортное обеспечение жителей проживающих в районе Капкан, Опасного, Стройгородка и Маяка возлагается на маршруты № 24 «Ж/д Вокзал — Еникале», № 18 «Автовокзал — п. Маяк — Пансионаты». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Керчи.

После открытия Крымского моста пассажиропоток на маршруте №1 значительно сократился и получилось, что в утренние и вечерние часы пик интенсивности пассажиропотока очень высокая, а днем автобусы большого класса за рейс с автовокзала до порта в среднем перевозят 30 человек. Это является очень низкой наполняемостью для данного класса.

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На сегодняшний день на маршрут №1 «Автовокзал — Порт Крым» выходит 2-3 автобуса с интервалом в 45 минут, что создает неудобства для жителей города в часы пик.

«Для выработки и принятия взвешенного решения, на заседании Рабочей группы по вопросам предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым были рассмотрены вопросы острой нехватки подвижного состава и значительного снижения пассажиропотока на маршруте № 1 «Автовокзал — Порт Крым». По итогу заседания членами группы было принято решение в отношении маршрута №1, объявить конкурс, заменив 8 единиц автобусов большого класса на 10 единиц малого класса», — рассказывают в пресс-службе.

В настоящее время конкурсные процедуры окончены. По их итогу с перевозчиком заключен договор, согласно которому с 1 января 2019 года на маршруте №1 перевозку пассажиров будут осуществлять 10 автобусов малого класса.

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Данное решение позволит значительно сократить интервалы движения общественного транспорта, тем самым устранив проблему переполненных автобусов в часы пик. Теперь в районы Капкан, Опасного,

Стройгородка перевозку пассажиров на всех маршрутах в сумме будет осуществлять 21 единица подвижного состава малого класса.

Проанализировав пассажиропоток, обслуживаемый автобусами большого класса, и изучив потребность граждан, можно сделать вывод, что для муниципальных маршрутов идеально подходят автобусы среднего

класса, вместимость которых достигает 60 человек.