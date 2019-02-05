С 3 июня в Керчи отключат аналоговое телевидение

Республика Крым включена в третий этап отключения.

РТРС (российская телевизионная и радиовещательная сеть) — единый государственный оператор по распространению общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов. Он запустил обратный отсчет до отключения аналогового вещания в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского совета.

Республика Крым включена в третий этап отключения, запланированный на 3 июня. Вместе с ней аналоговое телевидение отключат еще в 56 других регионах Российской Федерации. В течение недели после отключения на аналоговых частотах телеканалов зрители будут видеть информационный экран о переходе региона на цифровое телевидение.

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11 февраля начнется первый этап отключения аналогового телевидения в 7 регионах. 15 апреля аналоговое телевещание прекратится в 20 регионах, 3 июня – в остальных 57 регионах.

До третьей волны отключения остается 138 дней.

План поэтапного отключения аналогового телевидения в России утвержден решением Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 года.