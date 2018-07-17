С какими вопросами керчане обращаются в городскую администрацию?

За второй квартал 2018 года в городскую администрацию Керчи поступило около 2 000 обращений от местных жителей. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник отдела, занимающегося обращениями граждан, О.Н. БОРИСОВА.

«Увеличилось количество личных приемов граждан представителями администрации Керчи. Так, за указанный период было проведено 29 личных приемов, на которых было принято 149 человек», — рассказывает она.

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Как уточнила представитель администрации, самыми волнующими вопросами остаются вопросы, касающиеся ремонта дорог, благоустройства города. Кроме того, местные жители обращаются по вопросам водоснабжения и тарифов ЖКХ.

Популярными среди керчан остаются темы самостроев в городе. Также городские жители жалуются на безнадзорных животных и стихийных торговцев.

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