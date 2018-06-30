С Крымского моста сдувает фуры: очередной интернет-фейк

В последние несколько дней в социальных сетях распространилось видео, на котором показано, как сильный ветер «сдувает» большегрузы с Крымского моста.

Попробуем разобраться в достоверности кадров, взорвавших интернет.

Так, если присмотреться, то можно заметить, что на мосту, представленном в видео, есть вантовая часть (вантовый мост — тип висячего моста, состоящий из пилонов, соединенных с дорожным полотном посредством стальных тросов — прим. ред.). На Крымском мосту вантовой части нет.

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Второе несовпадение — количество полос. На транспортном переходе через Керченский пролив их по 2 в каждую сторону, а на мосту в видео — по 3.

К тому же, подъезд к Крымскому мосту выглядит совершенно иначе.

Кроме этого, на данный момент движение фур по Крымскому мосту запрещено. Большегрузы весом более 3,5 тонн двинутся по транспортному переходу через пролив только в октябре.

Таким образом, разоблачен еще один фейк Крымского моста. Будьте внимательны, относитесь критически к получаемой информации и не верьте фейкам.

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