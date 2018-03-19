С миру по нитке, или Чем «отсвечивает» проект керченской набережной?

В Керчи состоялась вторая презентация концепции будущей керченской набережной, разработкой проекта которой занимается молодая московская компания «Свечение». В предыдущем критическом материале мы привели очевидные признаки неэффективного использования выделенных городом по контракту 15 млн рублей, так как концепции «Свечения» представляли собой почти сплошное заимствование чужих архитектурных идей и разработок без указания подлинных авторов и с явным желанием преподнести их в качестве портфолио собственных работ вместо тех примитивных решений, которые в разное время были созданы самой фирмой и представлены на её сайте.

Но главный упрёк был не столько в использовании чужих материалов и желании компании минимизировать свои усилия, сколько в бездумном манипулировании броскими иллюстрациями из интернета, без изучения характера изображённых объектов, их назначения, стиля и истории. В итоге московские дизайнеры создали неудобоваримый винегрет, в который попали известные исторические памятники и современные достопримечательности, кладбища, архитектурные изыски и шалости со всего мира.

Да, идея установить копии Эйфелевой и Пизанской башен не прозвучала, зато «Свечение» нашло возможным предложить скопировать самую высокую смотровую площадку в мире British Airwais i360 из английского Брайтона и средневековую башню Вильхаригов из Португалии.

Набережная Керчи — это часть исторической территории города, к которой следует относиться с особым вниманием и осторожностью (не в пример текущему состоянию и планируемой реконструкции), сохраняя русскую эстетику царского и достоинства советского периодов, лаконично объединяя их с современными архитектурно-прикладными решениями.

Компания «Свечение» не смогла воспринять обоснованную критику своих огрехов и небрежности, а потому и не сумела сделать правильных выводов, чтобы изменить свои подходы к работе. Мы не станем подробно разбирать последнюю презентацию, так как нет смысла тратить время на то, во что сами архитекторы не стали вкладывать силы, а обратим внимание лишь на отдельные отличительные моменты.

Во время презентации руководитель компании Олег ПИТЕЦКИЙ как будто пересказывал базовую лекцию о принципах ландшафтного дизайна в области организации искусственного освещения на примере керченской набережной, натужно пытаясь выразить простые вещи сложными словами и постоянно проваливая эту задачу фразами вроде: «Мы хотели бы продолжить это время в тёмное за счёт интеграции современной системы светодизайна, с одной стороны которой является энергосберегающей, с другой стороны поднимает до небес, практически, эстетическое состояние набережной в темное время суток».

Презентация снова обильно подкреплялась изображениями чужих решений. Причём, указывая собравшейся комиссии на первую такую иллюстрацию, директор фирмы Олег ПИТЕЦКИЙ заявил: «Это вот такие уникальные фонари, которые будут специально разработаны для вашего города, для вашей набережной, кастомные решения, которые с одной стороны отражают форму крыла…».

Наконец «Свечение» разработало уникальный объект для Керчи. Конечно, можно ещё дискутировать, насколько данное решение впишется в стиль новой набережной, соответствует лучшему облику Керчи и отражает идейные замыслы. Но, по крайней мере, оно довольно интересное, а главное — «кастомное». Или нет?…

Оказывается, этот элемент был разработан канадской студией известного дизайнера Джилл Анхольт (Jill Anholt), преподающей в Университете искусств и дизайна Эмили Карр. И он действительно уникальный, так как создан для нового конференц-центра Ванкувера и реализован в сентябре 2009 года.

Более того, это вовсе не «кастомные фонари», а мемориальный объект Line of Work с кедровыми досками, на которых нанесены имена конкретных людей, олицетворяющих развитие промышленности Британской Колумбии от этапа добычи природных ресурсов до создания современных фабрик, технологий и услуг. Каждый из элементов означает прошедшее с 1850 года десятилетие, отличается углом наклона и длиной верхней доски, чтобы вместе создавать эффект нарастающей волны и служить метафорой увеличения разнообразия трудовых ресурсов канадской провинции.

Как и прежде, московские дизайнеры «засветились» в грубом заимствовании: они не стали узнавать происхождение понравившейся картинки из подборок вроде «Современный ландшафтный дизайн: 104 идеи оформления сада», а просто вставили в презентацию и выдали за собственную разработку.

Почему «Свечение» ДО СИХ ПОР планирует реконструкцию набережной стоимостью свыше 10 000 000 000 рублей?

Вместо того, чтобы доверить работу профессионалам, городская администрация «попала» на контракт с несерьёзной фирмой, каждое решение которой требует проверки на подлинность и применимость к реальным условиям. Обсуждать нежизнеспособность некоторых, наконец-то визуализированных, идей можно долго, но для характеристики профессионализма команды «Свечения» достаточно вспомнить демонстрацию странных пирсов-галер-волнорезов с треугольным бассейном внутри.

Креативный директор Александр ЗАЛЬЦМАН прокомментировал: «Мы предполагаем, что к этим пирсам-галерам смогут приставать малые и средние суда, поэтому мы делаем их на той высоте, чтобы было удобно швартоваться, и оборудуем их соответственно металлическими… как они называются?…» Наступила пауза. «Поручнями», — пришёл на выручку Олег ПИТЕЦКИЙ.

Хотелось бы спросить у городской администрации, почему именно эти люди до сих пор планируют реконструкцию набережной стоимостью свыше 10 000 000 000 рублей?

Почему вместо обоснованных требований поднять уровень проектных работ, мы слышим от главы городской администрации Сергея БОРОЗДИНА слова поддержки в адрес проекта «Свечения», опровержения его фантастичности и обещания уже осенью этого года начать реализацию этих, мягко говоря, сомнительных идей?

Сергею Вадимовичу жизненно необходимо вспомнить, чем закончились прожекты его предшественника на посту Главы администрации города (например, создание «Международного научно-исследовательский космического центра» в Багерово) и перейти от прожектов и копипастов сомнительных фирм к реальным проектам по благоустройству городской набережной.

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