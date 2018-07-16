С момента открытия движения по Крымскому мосту проехали более 1 млн автомобилей

С момента открытия движения по новой автодороге по Крымскому мосту проехали более 1,027 млн транспортных средств в обе стороны, в том числе около 11,6 тысяч рейсовых и заказных автобусов. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Тамань».

С 16 мая по 15 июля интенсивность движения в сторону Крыма превысила 554 тысячи автомобилей, в сторону Тамани – свыше 470 тысяч.

В июле среднесуточная интенсивность движения увеличилась почти на 40 % по сравнению с предыдущим месяцем и составила более 22 тысяч транспортных средств в сутки.

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Поставлен новый рекорд трафика: в воскресенье 15 июля по Крымскому мосту проехали 31 511 автомобилей, из них более 18 тысяч – по направлению в Крым.

В предыдущем месяце максимальный суточный трафик составлял 25 353 автомобиля (воскресенье, 10 июня), майский рекорд – 23 142 транспортных средства (воскресенье, 20 мая).

Ежесуточно Крымский мост в июле пересекает около 280 автобусов в обе стороны.

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