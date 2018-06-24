С начала 2018 года от укусов клещей пострадало около 2 000 крымчан

В Крыму за неделю клещи укусили 170 человек. При этом с января число обращений составило 1950. Об этом пишет издание КП.

Так, в сообщении указано, что с начала года в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей обратилось 1950 человек, в том числе 913 детей. Уточняется, что за последнюю неделю зарегистрировано 170 обращений, в том числе 62 среди детей.

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«Против клещевого вирусного энцефалита прививки сделали 2038 человек, в числе которых лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах», — сказано в сообщении.

С начала года зарегистрировано 11 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, случаи заболевания вирусным клещевым энцефалитом не зарегистрированы.

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