С начала года ОРВИ и гриппом заболели более 3 000 керчан

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму неуклонно растет. Неделю назад эпидемический порог на полуострове был превышен уже более, чем на 28%.
С января 2019 года в Керчи также наблюдается подъем заболеваемости. Количество заболевших гриппом и ОРВИ в прошлом месяце составляло 2 064 человека, из них 1 418 детей до 17 лет. По сравнению с 2018 годом, отмечается рост заболеваемости на 9,7%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.
С 4 по 10 февраля в городе зарегистрировано 837 случаев заболевания ОРВИ.
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На территории города Керчи школьные общеобразовательные учреждения работают в штатном режиме. На карантин закрыта всего одна группа в дошкольном образовательном учреждении.
Напомним, что в Керчи также зарегистрированы случаи свиного гриппа, один из которых — летальный.