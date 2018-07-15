С начала года в бюджет Крыма поступило более 17 000 000 000 рублей

С начала 2018 года в бюджет Республики Крым поступило более 17 000 000 000 рублей. Это на 2 000 000 000 рублей (или на 12%) больше, чем доходы крымской казны за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает издание РИА новости Крым со ссылкой на министра финансов Крыма Ирину КИВИКО.

«С начала текущего года в бюджет Республики Крым поступило в виде налоговых и неналоговых доходов более 17 000 000 000 рублей, что в сопоставимых условиях почти на 2 000 000 000 (или на 12%) превысило прошлогодний показатель. При этом на 3% перевыполнены кассовые назначения на январь-июнь, годовые составили 42,3%», – цитируют журналисты РИА новости Крым министра финансов Крыма.

Кроме того, за шесть месяцев этого года Республика Крым получила дотации, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме почти 49 000 000 000 рублей. Это на 14 000 000 000 рублей больше, чем в первом полугодии 2017 года.

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Наибольший удельный вес в структуре доходов занял налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 7 900 000 000 рублей. Это более 45% в общем объеме поступлений. При этом кассовые назначения на период перевыполнены почти на 5%, годовые назначения составили 42%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились более чем на 1 000 000 000 рублей (или на 15,7%).

Поступления налога на прибыль организаций составили почти 3 000 000 000 рублей. Это на 167 000 000 рублей (или на 5%) меньше, чем в минувшем году. В то же время поступления от акцизов превысили 2 300 000 000 рублей. Это более чем на 190 000 000 рублей (или почти на 9%) больше, чем в прошлом году.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года почти на 41%, или почти на 430 000 000 рублей выросли поступления и по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Так, за шесть месяцев текущего года в республиканскую казну поступило 1 500 000 000 рублей по данному сбору.

Налога на имущество организаций за отчетный период поступило более 993 000 000 рублей. По сравнению с прошлогодним показателем поступления увеличились на 156 000 000 рублей (или на 18,6%). Транспортного налога поступило более 80 000 000 рублей, что на 63% (или на 31 000 000 рублей) больше, чем в прошлом году.

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