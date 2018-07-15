С начала года в Крыму спасли 137 заблудившихся в горах туристов

Всего с начала года крымские спасатели провели около 85 поисково-спасательных операций в горно-лесной местности крымского полуострова. Об том сообщает пресс-служба МЧС РК.

В результате поисково-спасательных операций было спасено 137 человек, 16 из которых – дети. Об этом рассказал помощник начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Владимир ИВАНОВ.

Крымские спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасного поведения в горно-лесной местности. А для тех, кто отправляется в горы на короткую прогулку, рекомендуют надеть удобную обувь и взять с собой средства связи, карту, фонарик, запас воды и пищи.

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Перед выходом на туристический маршрут обязательно зарегистрируйте свою группу в Главном управлении МЧС России по республике Крым либо в подразделениях МЧС России. Данная процедура позволит оперативно оказать необходимую помощь в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

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