С начала сезона в Крыму произведено 155 тысяч тонн асфальтобетона для трассы «Таврида»

До завершения строительства трассы «Таврида» заводы произведут более 3 миллионов тонн асфальтобетонной смеси.
В этом году асфальтобетонные заводы (АБЗ), запущенные в Крыму строителями трассы «Таврида», произвели уже более 155 тысяч тонн асфальтобетона. Об этом сообщил председатель Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов.
«На территории Республики Крым укладка асфальтобетона ведется на первых четырех этапах строительства трассы «Таврида». С марта этого года АБЗ, принадлежащие генподрядчику строительства, произвели 155 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Всего заводами выпущено уже более 515 тысяч тонн асфальтобетона», — рассказал Сергей Карпов.
Строительство трассы «Таврида» ведется на семи этапах, первые шесть проходят по территории Республики Крым, а седьмой расположен на территории административного образования г. Севастополь. Строительство разделено на две очереди: в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя (1-4 этапы – 190
км) движение по автомобильной дороге планируется запустить в декабре 2018 года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.
На сегодняшний день на 1-4 этапах первой очереди строительства заасфальтировано более 90 км автомобильной дороги в двухполосном исполнении и 40 км второй очереди строительства в двухполосном исполнении. Работы по укладке на 5 и 6 этапах начнутся в конце этого месяца. В конце мая генподрядчик
строительства «Тавриды» начал укладку асфальтобетона на 7-ом этапе «Тавриды».
Укладка асфальтобетона ведется в два слоя: верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия дорожной одежды. Перед вводом объекта в эксплуатацию в 2020 году на всей протяженности трассы «Таврида» будет уложен финишный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Состав асфальтобетонной смеси для «Тавриды» запроектирован по системе «Суперпейв» с учетом уникальных климатических условий Крыма. Высокое качество асфальтобетонных слоев достигается благодаря сочетанию наиболее полно отвечающего климатическим условиям битумного вяжущего, минерального компонента и модификатора.
Подбор состава асфальтобетонной смеси в системе «Суперпейв» выполняется с использованием методики объемного проектирования. Лабораторные испытания производятся по методикам, максимально моделирующим реальные условия уплотнения асфальтобетона в покрытии, в результате чего состав смеси обеспечивает предельно жесткий щебеночный каркас. Это позволяет создать идеальный рецепт асфальтобетона для
эксплуатации при высокой транспортной нагрузке в районах с жарким климатом.
Справка:
Заказчики:
— ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (1-6 этапы)
— Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополь (7 этап)
Генеральный подрядчик: АО «ВАД» (1-7 этапы)
Техническая категория: 1В
Общая протяженность: 250,7 км
Общая стоимость: 149,3 млрд руб. (стоимость строительства 1-6 этапов «Тавриды» — 137,3
млрд руб.)
Число полос движения: 4
Пропускная способность: до 40000 автомобилей в сутки
Количество транспортных развязок: 18
Количество искусственных сооружений — 123, в том числе:
— путепроводы в теле дороги – 29 (из них 2 по территории Севастополя)
— мосты в теле дороги – 18 (из них 1 по территории Севастополя)
— путепроводы для проезда с/х техники – 23
— путепроводы на съезде транспортных развязок – 15
— связь разобщенных территорий – 8
— надземные пешеходные переходы — 30
— водопропускные трубы – 472 (из них 28 по территории Севастополя)
Количество локальных очистных сооружений: 108 (из них 7 по территории Севастополя)
Текст и фото: пресс-служба Госкомитета дорожного хозяйства.
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