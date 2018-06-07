С начала сезона в Крыму произведено 155 тысяч тонн асфальтобетона для трассы «Таврида»

До завершения строительства трассы «Таврида» заводы произведут более 3 миллионов тонн асфальтобетонной смеси.

В этом году асфальтобетонные заводы (АБЗ), запущенные в Крыму строителями трассы «Таврида», произвели уже более 155 тысяч тонн асфальтобетона. Об этом сообщил председатель Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов.

«На территории Республики Крым укладка асфальтобетона ведется на первых четырех этапах строительства трассы «Таврида». С марта этого года АБЗ, принадлежащие генподрядчику строительства, произвели 155 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Всего заводами выпущено уже более 515 тысяч тонн асфальтобетона», — рассказал Сергей Карпов.

Строительство трассы «Таврида» ведется на семи этапах, первые шесть проходят по территории Республики Крым, а седьмой расположен на территории административного образования г. Севастополь. Строительство разделено на две очереди: в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя (1-4 этапы – 190

км) движение по автомобильной дороге планируется запустить в декабре 2018 года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

На сегодняшний день на 1-4 этапах первой очереди строительства заасфальтировано более 90 км автомобильной дороги в двухполосном исполнении и 40 км второй очереди строительства в двухполосном исполнении. Работы по укладке на 5 и 6 этапах начнутся в конце этого месяца. В конце мая генподрядчик