С ноутбуком Владислава Рослякова работают эксперты

Эксперты пытаются извлечь информацию из ноутбука подозреваемого в стрельбе и взрыве в Керченском политехническом колледже Владислава РОСЛЯКОВА. Об этом сообщат Риа Новости Крым.

По словам источника из правоохранительных органов, ноутбук вместе с телефоном были найдены сгоревшими на территории заброшенного завода рядом с домом

РОСЛЯКОВА два дня назад. Он уточнил, что специалисты надеются найти сведения, которые помогут разобраться в причинах и мотивах его поступка.

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«Телефон восстановлению не подлежит, а с ноутбуком работают эксперты», — сказал он.

Как сообщалось, 17 октября студент четвертого курса Владислав РОСЛЯКОВ устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, в результате чего пострадали и погибли люди.

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