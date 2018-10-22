С ноутбуком Владислава Рослякова работают эксперты

Эксперты пытаются извлечь информацию из ноутбука подозреваемого в стрельбе и взрыве в Керченском политехническом колледже Владислава РОСЛЯКОВА. Об этом сообщат Риа Новости Крым.
По словам источника из правоохранительных органов, ноутбук вместе с телефоном были найдены сгоревшими на территории заброшенного завода рядом с домом
РОСЛЯКОВА два дня назад. Он уточнил, что специалисты надеются найти сведения, которые помогут разобраться в причинах и мотивах его поступка.
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«Телефон восстановлению не подлежит, а с ноутбуком работают эксперты», — сказал он.
Как сообщалось, 17 октября студент четвертого курса Владислав РОСЛЯКОВ устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, в результате чего пострадали и погибли люди.