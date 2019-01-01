С Новым 2019 годом, Керчь!

Друзья! Редакция КерчьИНФО поздравляет всех-всех-всех с Новым 2019 годом!

Прошедший 2018-й стал для нашего города невероятно насыщенным на громкие события, как хорошие, так, к сожалению, и плохие.. Пусть в наступившем году все неудачи и несчастья останутся лишь далеким воспоминанием, а впереди ждет только светлая, добрая, наполненная радостью жизнь!

Надеемся, что этот год принесет не просто хорошие новости для всех, но и много маленьких, личных приятностей для каждого. Ведь именно из этого и состоит счастье!

С Новым годом!