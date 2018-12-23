С завтрашнего дня в Керчи усилится ветер

В связи с прохождением холодного фронта в ближайшие два дня ожидается ухудшение погоды.

По данным федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с прохождением холодного фронта днем 24 декабря и ночью 25 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, местами очень сильные осадки, а также гололед и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Синоптики обещают, что в ближайшие два дня в Крыму задует сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер до 25 м/с.

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В Керчи в эти дни ожидается плюсовая температура воздуха от 1° до 9°.

Керчане, одевайтесь потеплее и не забудьте надеть шапку!