Салон красоты «Астория» готовит девочек к самому масштабному конкурсу красоты в Керчи

В подготовке участниц к самому масштабному конкурсу красоты Керчи «Qween of the season 2018», организованному совместными усилиями информационного портала КерчьИНФО и скаутингового агенства «Scout Model Group», приняли участие более 50 компаний: салоны красоты и спортивные клубы, магазины модной одежды и детские развлекательные центры, танцевальные коллективы, кафе и студии в разных направлениях, а также известные люди нашего города.

Генеральным спонсором конкурса красоты в Керчи является фабрика натяжных потолков «Виктория».

Одним из участников проекта является салон красоты «Астория», находящийся на улице Карла Маркса, 18. Коллектив салона с большим удовольствием подготовил одну из возрастных категорий девушек к конкурсу. Благодаря качественной работе, высококачественным материалам и профессиональному оборудованию, мастерам удалось принести в жизнь красавиц сказку и превратить в принцессу каждую из них.

Все косметологические процедуры, совершённые сотрудниками салона, были предоставлены на высшем уровне.

Мы не продаем услуги, мы помогаем вашим мечтам сбываться! Мы создаем красоту и успех!

Качественная работа мастеров

Высококачественные материалы

Профессиональное оборудование

Стерильность, чистота и безопасность

Индивидуальный инструмент для каждого клиента

Лояльные цены, постоянные акции

Салон красоты «АСТОРИЯ» адрес: Карла Маркса 18 время работы с 9 до 18,00 Контакты : +79780659097, +79782261587

Фоторепортаж подготовила Екатерина Железова

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