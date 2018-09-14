Салют в честь города-героя Керчи

В 45 годовщину присвоения звания «город-герой» небо над Керчью засияло праздничным салютом.

Вот уже 2 праздник подряд погода не даёт керчанам отметить торжество с размахом. Но это не повод забывать о знаковых датах.

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14 сентября 1973 года Керчи было присвоено звание «город-герой». Каждый керчанин знает, за что его Родина удостоена такой награды. За подвиги наших дедов и прадедов. За отважные сердца наших бабушек и прабабушек!

Никакой циклон не унесёт из нашей памяти историю самого древнего города России. А если вы побоялись непогоды и не увидели праздничный салют — смотрите наш фотоотчет.

Салют в честь города-героя Керчи.Фото

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