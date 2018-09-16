Самая красивая невеста Керчи поделилась впечатлениями от «Всекрымского парада невест-2018»

Журналистам КерчьИНФО рассказала об участии в самом грандиозном мероприятии города именинница и победительница голосования «Всекрымского парада невест-2018» Эльвина ИБРАИМОВА.

Очаровательная именинница, студентка Керченского Медицинского Колледжа имени Г. К. Петровой, керчанка, которой больше всего идёт белое платье, победительница голосования «Всекрымского парада невест-2018» Эльвина ИБРАИМОВА поделилась с журналистами КерчьИНФО впечатлениями от фестиваля невест, состоявшегося во время празднования Дня города-2018.

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Девушка рассказала, что знает о «Всекрымском параде невест» с момента его основания замечательной волшебницей красоты, любви и счастья Кристиной ПОДБЕРЕЦКОЙ, благодаря которой уже четвёртый год девушки со всего Крыма превращаются в королев и испытывают незабываемые эмоции.

Эльвина впервые участвовала в мероприятии. Принять такое решение девушке помогла подруга, поделившаяся с ней невероятными эмоциями, которые испытала на параде невест в 2017 году в городе Феодосия.

«Это был яркий и незабываемый праздник женственности, красоты, любви и семьи. Он стал прекрасным подарком для жителей и гостей Керчи ко Дню города. Я испытала незабываемые эмоции, которые не описать словами: когда надеваешь белое платье, ты словно попадаешь в сказку и чувствуешь себя настоящей принцессой», — делится впечатлениями Эльвина ИБРАИМОВА.

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Самая красивая невеста Керчи пообещала, что будет участвовать во «Всекрымском параде невест» в дальнейшем и поблагодарила организаторов фестиваля и всех, кто её поддерживал.

«Огромное спасибо дорогим организаторам Наталье ПУШИНОЙ и Кристине ПОДБЕРЕЦКОЙ, которые подарили участницам возможность в этот день попасть в сказку. Вы — лучшие мастера своего дела, творительницы волшебства. Ваш труд и усилия огромны, чтобы парад был именно таким ярким, незабываемым, запоминающимся для участниц и жителей города. Также хочу поблагодарить начальника отдела культуры Эльмиру КУРТМЕМЕТОВУ, и всех, кто принял участие в организации парада. Хочу поблагодарить моих волшебниц красоты Татьяну ЛИМОНОВУ и Татьяну УЛАНОВСКУЮ. Девочки, вы — мастера с большой буквы. Спасибо великолепному директору Керченского Медицинского Колледжа Галине Иосифовне ПУТИНЦЕВОЙ, которая является для меня, как и для всех студентов, идеальным примером. Вы поддерживаете нас ежедневно, ваша активность и энергичность заряжают нас бодростью, ваша целеустремленность убеждает, что нет невыполнимых задач, что нужно всегда стремится и добиваться намеченных целей и идти вперёд. Также я хочу поблагодарить свою семью, родственников, друзей, близких, и всех, кто голосовал за меня и поддерживал».

Невеста, занявшая первое место на голосовании от КерчьИНФО, получила незабываемые эмоции и торт от победительницы Битвы кондитеров Анны БАБЕНКО.

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