Самая романтичная комедия «Боспорских агон»

1Юбилейный фестиваль «Боспорские агоны» 2018 в Керчи — это всегда радость от новых знакомств и встреч со старыми друзьями. Севастопольский академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского — старый, добрый друг нашего фестиваля вчера подарил всем керчанам и гостям города веселую и искрометную пьесу «Очень романтическая комедия».

В основу спектакля положена пьеса «Романтики» известного французского поэта и драматурга Эдмона Ростана. Это остроумная пародия на шекспировский сюжет о Ромео и Джульетте. В спектакле будет все как полагается: и почти непреодолимая стена, разделяющая владения врагов-соседей, и совершенно безнадежная любовь, и беспощадные убийцы и коварный обольститель…

Вихрь эмоций и чувств, который обрушился на многочисленных зрителей, никого не оставил равнодушным. Севастопольские лицедеи заставили нас смеяться и плакать, любить и ненавидеть, и даже в какой-то момент спектакля стать частью труппы и сыграть роль выходцев из гроба, негров и карликов.

Все это надо было видеть воочию, поэтому фотограф сайта КерчьИНФО подготовил для вас фоторепортаж об этом замечательном спектакле севастопольской труппы.

Спектакль «Очень романтическая комедия» фото

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