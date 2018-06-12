Самая романтичная комедия «Боспорских агон»

1Юбилейный фестиваль «Боспорские агоны» 2018 в Керчи — это всегда радость от новых знакомств и встреч со старыми друзьями. Севастопольский академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского — старый, добрый друг нашего фестиваля вчера подарил всем керчанам и гостям города веселую и искрометную пьесу «Очень романтическая комедия».
В основу спектакля положена пьеса «Романтики» известного французского поэта и драматурга Эдмона Ростана. Это остроумная пародия на шекспировский сюжет о Ромео и Джульетте. В спектакле будет все как полагается: и почти непреодолимая стена, разделяющая владения врагов-соседей, и совершенно безнадежная любовь, и беспощадные убийцы и коварный обольститель…
Вихрь эмоций и чувств, который обрушился на многочисленных зрителей, никого не оставил равнодушным. Севастопольские лицедеи заставили нас смеяться и плакать, любить и ненавидеть, и даже в какой-то момент спектакля стать частью труппы и сыграть роль выходцев из гроба, негров и карликов.
Все это надо было видеть воочию, поэтому фотограф сайта КерчьИНФО подготовил для вас фоторепортаж об этом замечательном спектакле севастопольской труппы.
Спектакль «Очень романтическая комедия» фото