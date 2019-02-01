Самое необходимое для регистрации электролаборатории

Регистрация электролаборатории в Ростехнадзоре — это необходимая процедура, которая дает официальное подтверждение на допуск компании к таким работам. Не стоит поддаваться заблуждению, что эту процедуру можно пройти в других инстанциях. Существующая система разрешений и допусков на отдельные виды деятельности предполагает, что только «Ростехнадзор» может принимать решения о выдаче или отказе регистрационного документа в отношении электролабораторий.

Что такое регистрация и для чего она необходима

Компаниям, которые работают с электроустановками, зачастую требуется проведение разного рода испытаний, этих самых установок с выдачей соответствующей документации – протоколов и заключений. Осуществлять такие испытания могут только организации, имеющие соответствующее оборудование, на которое выдано разрешение к использованию от государственного органа – свидетельство о регистрации электролаборатории. Выдать такой документ может только Ростехнадзор после прохождения аттестации оборудования лаборатории и персонала компании.

Что необходимо для прохождения регистрации

Сама регистрация электролаборатории, на первый взгляд, не представляет собой ничего сложного. Условно ее можно разделить на несколько этапов:

Подготовка оборудования. Разработка и составление методики последующей работы на оборудовании. Подготовка персонала. Подготовка документов. Подача необходимого пакета документов и заявка в Ростехнадзор. Проведение проверки Ростехнадхора. Выдача свидетельства о регистрации.

Кажется, ничего сложного и каждый может самостоятельно провести эти манипуляции, но это только то, что находится на поверхности. На самом же деле регистрация электролаборатории в Ростехнадхоре таит в себе много подводных камней, о которых собственник оборудования может просто не знать. К примеру, пройти эту процедуру можно только в том регионе (населенном пункте) в котором осуществляется деятельность компании, на балансе которой находится электролаборатория (или будет находиться в будущем). В том числе, у многих возникают проблемы с подготовкой необходимого пакета документов, в который входят письменно разработанные методики проведения испытаний. Практически никто изначально не вдается в подробности, что на каждый вид лабораторных работ должны разрабатываться отдельные методики и все они должны составляться за подписью руководителя компании, которая подает заявку на регистрацию. Кроме прочего, оборудование ЭТЛ должно быть подготовлено соответствующим образом и отвечать тем направлениям работы, в которых его планируется использовать в будущем. Сотрудники Ростехнадзора будут тщательно сверять те данные, которые подаются в заявлении с тем типом и видом оборудования, которое им будет предоставлено. Именно поэтому и говорят, что фактическая аттестация электролаборатории очень важна и играет решающую роль в принятии решения, будет ли выдано соответствующие свидетельство.

Не стоит забывать и о том, что персонал компании, в которой проводится регистрация ЭТЛ, должен не просто пройти обучение по работам на этом оборудовании, но еще и сдать в том же Ростехнадзоре экзамен и получить документы о допуске к таким работам.

Именно поэтому, сегодня существуют отдельно взятые компании, для которых регистрация ЭТЛ в Ростехнадзоре не составляет труда. Хорошим примером такой организации является ГК АП-Риал в Крыму.

Они оказывают полное и фактическое сопровождение на период пока идет подготовка и аттестация электротехнической лаборатории: консультация, сдача в аренду необходимого оборудования, проверка имеющегося оборудования, подготовка персонала к экзаменам, сбор документов и подача заявки в Ростехнадзор, непосредственное присутствие специалиста и защита интересов компании во время проведения проверки и экзаменовки, получение свидетельство о регистрации.

Стоимость регистрации электролаборатории в Ростехнадзоре у этих компаний – представителей всегда варьируется. Она зависит от многих факторов, в частности объема подготовительных работ. Зато они самостоятельно и технически грамотно разрабатывают методики проведения испытаний на каждый вид деятельности, что является почти 100% гарантией успеха прохождения регистрационных процедур.

Цена регистрации электролаборатории через посредников не может быть маленькой в принципе, так как эти компании берут на себя всю подготовительную работу, включая подготовку персонала и его обучение.

С учетом всех сложностей, которые таит в себе эта процедура, намного дешевле и выгоднее получается обращаться к компаниям, которые регулярно работают с Ростехнадзором, знают их требования, нюансы процедуры и изменения в технических нормах, чем самостоятельно по 10 раз собирать документы и тратить личное время.

При достойном юридическом и техническом сопровождении, можно без особенных усилий, больших затрат времени и финансов провести регистрацию ЭТЛ в инстанции государственного надзора.