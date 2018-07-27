Самолеты-разведчики вновь начали летать над берегами Крыма

Над Черным морем опять были замечены самолеты-разведчики, но если в прошлый раз была информация только о британском разведчики, то в этот раз к нему присоединился союзник из США. Но только разведкой Крыма самолеты не ограничились, на этот раз один из них пролетел и над Донбассом. Об этом в социальной сети Twitter сообщили Aircraft Spots.

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На этот раз к Королевским Военно-воздушным силам Великобритании присоединился американский самолет-разведчик RQ-4B с бортовым номером 11-2048. Он пролетел возле берегов Крыма, но его маршрут на этом не ограничился. Следующей целью разведки у него была территория над Донбассом.

Британский самолет Sentinel R.1, который уже пролетал несколько раз над Крымом, был снова «замечен» над южным берегом Крыма.

Фото из социальной сети Twitter сообщества Aircraft Spots

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