Самовольные строения возле Митридатской лестницы будут снесены

О демонтаже самовольных строений, расположенных возле Митридатской лестницы, заявил зампредседателя правительства Крыма Евгений КАБАНОВ.

Вице-премьер в рамках визита в Керчь посетил несколько объектов ФЦП, и в их числе Митридатскую лестницу, процесс реставрации которой находится под контролем главы Республики Крым.

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«Ремонт Митридатской лестницы – достаточно сложный проект, по которому в настоящее время ведутся проектно-изыскательные работы. Вероятно, потребуется снос самовольных строений, расположенных вблизи лестницы», — цитирует КАБАНОВА пресс-служба Совмина.

Как сообщалось ранее, по поручению президента РФ Владимира ПУТИНА летом 2017 года процесс реставрации Митридатской лестницы обещали ускорить. На данный момент составляется сметная стоимость проекта и ведутся проектно-изыскательные работы.