Сборная Крыма привезла призовые места с Первенства России по водному поло

Сборная Севастополя и Сборная Республики Крым, куда входит Керчь и Евпатория, завоевали золото и бронзу на Всероссийском первенстве по водному полу.

Всероссийские соревнования по водному полу среди юношей до 15 лет проводились в городе Дзержинске с 11 по 18 февраля 2019 года.

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Первенство России проходило в четыре тура, и по результатам трёх первых туров, в финале оказалось 14 команд из разных городов и регионов России, в том числе две сборные команды из Крыма и Севастополя.

С заметным отрывом севастопольцы заняли первое место среди юношеских команд, а спортсмены из Евпатории и Керчи, входящие в Сборную Крыма стали бронзовыми призерами чемпионата, обойдя со счетом 10:6 команду города Раменское.