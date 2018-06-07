СБУ не может предъявить обвинения капитану «Норда»

СБУ до сих пор не предоставила внятных доказательств вины капитана крымского рыболовецкого судна «Норд».

Об этом журналистам РИА Новости сообщил адвокат, представляющий интересы керченских рыбаков, Максим МОГИЛЬНИЦКИЙ:

«Прошло два месяца, а СБУ так и не предоставило хоть каких-нибудь внятных доказательств вины капитана судна».

Адвокат отметил, что по этой причине следователи не спешат передавать дело в суд, так как это равносильно оправдательному приговору.

«Владимира Горбенко обвиняют в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее, что совершенно нелепо и беспочвенно. Уголовное преследование Владимира Горбенко на территории Украины не основано на доказательствах его вины», — отметил юрист. Максим МОГИЛЬНИЦКИЙ добавил, что на сегодня срок проведения досудебного расследования по уголовному производству в отношении Горбенко продлен еще на 4 месяца.

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