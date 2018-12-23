Сегодня финал второго проекта «2 месяца жизни с НИМФЕЕЙ»

Вот и пролетел уже второй масштабный проект «2 месяца жизни с НИМФЕЕЙ»!!!

Благодаря уже более 70 партнерам, наши 12 участниц блистают, как бриллианты! Все участницы не хотят останавливаться на достигнутом, хотят развиваться, заниматься своей внешностью, фигурой, здоровьем, творчеством и т.д. Все получили много полезных знакомств.

«2 месяца жизни с НИМФЕЕЙ» — это проект, который объединяет! Объединяет единомышленников, благородных и щедрых партнеров, «людей ради людей».

В связи с этим, благодарим наших партнеров проекта! Каждому посвящаем отдельные благодарности, посты, статьи. Ежедневные изменения, приобретения участниц освещаем здесь: https://vk.com/kerch_kosmetologia