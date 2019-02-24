Сегодня состоялась презентация новой книги о Керчи (ФОТО И ВИДЕО)

На литературном вечере Эдуарда ДЕСЯТОВ представил свою новую книгу «Книга о Керчи. В хронике одной жизни».

В читальном зале Центральной библиотеки имени В. Г. Белинского состоялась презентация книги члена Общественного совета Керчи, заслуженного работника туризма Украины, экскурсовода высшей категории, керченского краеведа Эдуарда ДЕСЯТОВА.

Эдуард Михайлович написал множество статей на исторические, краеведческие и общественные темы. С любовью в своих статьях пишет о Восточном Крыме:

«Нет более интересного в археологическом плане места, чем Керченский полуостров».

На литературном вечере он представил свою новую книгу «Книга о Керчи. В хронике одной жизни».

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По словам автора, в книге содержится много интересного о городе, его окрестностях, истории на всех этапах его развития.

«Вполне возможно, ее даже возьмут школы на факультативные занятия, потому что каждый обязан знать историю своего города. Если этих знаний нет, то поколением легко управлять. История — стержень нации. Также здесь много того, что всегда оставалось «за кадром» при прошлом мэре, чему может научиться нынешнее руководство не только города, но и Крыма».

В керченском книготорге согласовываются вопросы по приобретению книги, а пока желающим купить ее необходимо связаться с самим Эдуардом ДЕСЯТОВЫМ.

Сегодня состоялась презентация новой книги о Керчи

Эдуард Десятов. «Книга о Керчи в хронике одной жизни»