Сегодня утром в пробках «стоит» полгорода (ВИДЕО)

Сегодня утром в Керчи наблюдаются огромные пробки.
От взволнованных читателей, которые с утра стоят в огромных пробках, в редакцию КерчьИНФО стали поступать сообщения. В них говорится о том, что «стоит полгорода».
Пробки очень большие и длятся примерно от «Института» до «КУОРа».
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Напомним, что акционерное общество «ВАД» в рамках строительства путепровода и подхода к нему по Шоссе Героев Сталинграда до конца сентября будет проводить работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия. В связи с этим движение транспортных средств на данном участке сильно затруднено.
Пробка в Керчи. Видео
В социальных сетях пользователи пишут, что на ШГС организовано реверсивное движение.
В пробках жители Керчи стоят от 30 минут до часа.