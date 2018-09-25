Сегодня утром в пробках «стоит» полгорода (ВИДЕО)

Сегодня утром в Керчи наблюдаются огромные пробки.

От взволнованных читателей, которые с утра стоят в огромных пробках, в редакцию КерчьИНФО стали поступать сообщения. В них говорится о том, что «стоит полгорода».

Пробки очень большие и длятся примерно от «Института» до «КУОРа».

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Напомним, что акционерное общество «ВАД» в рамках строительства путепровода и подхода к нему по Шоссе Героев Сталинграда до конца сентября будет проводить работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия. В связи с этим движение транспортных средств на данном участке сильно затруднено.

Пробка в Керчи. Видео

В социальных сетях пользователи пишут, что на ШГС организовано реверсивное движение.

В пробках жители Керчи стоят от 30 минут до часа.

Сегодня утром в пробках «стоит полгорода»

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